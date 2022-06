Météo lumineuse en perspective pour ce mardi

Ensuite, des averses orageuses arriveront depuis la France l’après-midi et elles concerneront les provinces de Luxembourg, de Namur et de Liège, même si ça restera très localisé. Ailleurs, le temps restera sec et lumineux. Les maxima repartiront à la hausse avec 19°C prévus à la côte, 20 à 22°C sur les hauteurs, 23°C le long du sillon Sambre-et-Meuse et à Bruxelles, et jusqu’à 26°C dans la région de Virton.