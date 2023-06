Météo : les précipitations de la semaine dernière justifiaient-elles autant de bruit ?

Concernant les orages, l’IRM a placé les provinces de l’ouest du pays en orange car en 1 heure de temps, sur au moins deux tiers des provinces concernées, le risque de voir 31 à 50 litres d’eau/m² était attendu. On parle bien ici d'un risque : rien ne permet, à l'instant où on émet cet avertissement, de savoir avec certitude si ces quantités seront bien atteintes..

Du côté de la RTBF, en direct dans le journal télévisé, il a été précisé :

Personne n’échappe au risque mais tout le monde ne sera pas arrosé de la même façon.

Le présentateur météo a ensuite insisté sur le côté anarchique et aléatoire de ces orages qui ont tout de même inondé certaines rues de Couvin et du sud du Hainaut.

Et puis il y a eu la pluie qui est tombée en abondance ce jeudi.

Des précipitations parmi lesquelles se sont mêlés des orages. Nous avions donc affaire à une poche d’air froid en altitude qui allait remonter de France jusqu’en Allemagne en apportant d’importants cumuls pluviométriques. En plus d’une onde pluvieuse homogène, des orages allaient augmenter l’intensité et la quantité des précipitations…

La veille, l’Institut Royal Météorologique plaçait les provinces de l’Est en orange, ce qui signifie 31 à 50 litres d’eau/m² en 1 heure ou 41 à 60 litres d’eau/m² en 6 heures ou 51 à 100 litres d’eau/m² en 24 heures. Les provinces du centre étaient en jaune.

Du côté des présentateurs météo de la RTBF, en compagnie de prévisionnistes, la situation météo a été analysée plusieurs fois par jour. Ces données et modèles ont été affichés dans les différents bulletins météos, en toute transparence. Plusieurs modèles prévoyaient une intensité plus forte et des cumuls plus importants entre la province de Namur et la province de Limbourg en passant par la province de Liège. Voici, à titre indicatif, les cumuls prévus par différents modèles météorologiques à 8h30, jeudi dernier ("Cockpit" étant le nom donné au système proposé par les prévisionnistes avec lesquels la RTBF travaille).