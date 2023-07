Météo : le succès des vêtements de pluie au détriment des collections estivales

Météo et commerce vont parfois de pair : "Dis-moi le temps qu’il fait, je te dirai l’acheteur que tu es." En l’occurrence, les mois de juillet et d’août sont souvent synonymes de ruée sur les ventilateurs, airs conditionnés mobiles ou autres piscines. Mais ce n’est pas le cas ce mois-ci : la météo pluvieuse prolongée a logiquement modifié le comportement des consommateurs. Ainsi, des commerces peinent en ce moment à écouler leur stock de printemps et d’été pendant que leurs vêtements de pluie se vendent comme des petits pains…

Or pour les commerçants, cette période de soldes qui touche à sa fin doit justement servir à écouler les collections de printemps et d’été. Alors même si les vêtements de pluie ou les collections d’automne cartonnent… à l’échelle d’un magasin, la météo pluvieuse n’est pas forcément synonyme de bonne nouvelle.