Météo : la tempête Eunice heure par heure et province par province (rafales de vent en direct)

Le ciel sera gris, faiblement pluvieux en matinée et le vent se renforcera de plus en plus. Vers 10 – 11 heures, ce que l’on appelle un front froid (seconde partie de perturbation plus active) entamera sa traversée d’Ouest en Est rapidement. A 15 heures, les pluies seront déjà en province de Luxembourg. Le ciel se dégagera immédiatement après ce passage pluvieux. Des belles éclaircies et de rares ondées.