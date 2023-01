Météo : la pluie tombe en abondance, certains cours d’eau pourraient déborder et provoquer des inondations

La situation et les différents avertissements de l’hydrométrie en Wallonie sont à suivre en temps réel ici.

Les niveaux de la Haute Lesse vont à nouveau s’orienter à la hausse au cours des prochaines heures et devraient se poursuivre jusqu’à demain matin. Les seuils de pré-alerte devraient être franchis en fin de nuit mais devraient rester largement sous les seuils d’alerte.

Les niveaux de la Basse Lesse et de ses affluents vont à nouveau s’orienter à la hausse au cours des prochaines heures et devraient se poursuivre durant la journée de dimanche. Les seuils de pré-alerte devraient être franchis dans le courant de la matinée mais devraient rester sous les seuils d’alerte avec un débit maximum prévu en soirée.

Concernant le Viroin et ses affluents, les niveaux vont à nouveau s’orienter à la hausse au cours des prochaines heures et devraient se poursuivre au cours de la nuit et durant la journée de dimanche. Les seuils de pré-alerte devraient être franchis en milieu de nuit. Le débit maximum est actuellement pour le début de dimanche après-midi tout en restant sous les seuils d’alerte.

Les niveaux de l’Our sont à nouveau orientés à la hausse. Les seuils de pré-alerte devraient être franchis durant la nuit et la hausse des niveaux devrait se poursuivre jusqu’en milieu d’après-midi en s’approchant des seuils d’alerte mais sans les dépasser selon les prévisions actuelles.

Les niveaux de l’Amblève et de ses affluents sont à nouveau orientés à la hausse. Compte tenu des prévisions météorologiques, la hausse des niveaux devrait se poursuivre durant la soirée et la nuit prochaine. Les seuils de pré-alerte devraient être franchis en fin de nuit et la hausse des niveaux devrait se poursuivre jusqu’en fin de matinée tout en restant sous les seuils d’alerte.

Les niveaux de la Vesdre et de ses affluents sont à nouveau orientés à la hausse. Compte tenu des prévisions météorologiques, la hausse des niveaux devrait se poursuivre durant la soirée et la nuit prochaine. Les seuils de pré-alerte devraient être franchis durant nuit et la hausse des niveaux devrait se poursuivre jusqu’en milieu de matinée avec des maximums légèrement au-dessus du seuil de pré-alerte mais bien en dessous des seuils d’alerte.

Les niveaux de l’Ourthe inférieure et de ses affluents vont progressivement à nouveau s’orienter à la hausse. Compte tenu des prévisions météorologiques, la hausse des niveaux devrait se poursuivre durant la nuit prochaine et la journée de demain. Les seuils de pré-alerte devraient être franchis durant la matinée et la hausse des niveaux devrait se poursuivre jusqu’en milieu de l’après-midi avec des maximums au-dessus du seuil de pré-alerte mais sans s’approcher des seuils d’alerte et s’orienter ensuite à la baisse.