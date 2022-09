Météo : la grisaille sera de la partie pour terminer la semaine !

Les averses vont se multiplier ce matin, et se généraliseront à tout le territoire d’ici à la mi-journée. Elles seront généralement faibles mais seront un peu plus marquées du côté des Flandres. Le mercure indiquera de 11 à 14°C en fin de matinée et le vent restera frais et plutôt désagréable.

Pas de miracle pour cet après-midi : tout le monde sera logé à la même enseigne avec des nuages souvent imposants et des averses bien présentes. Quelques éclaircies assez belles sont toutefois possibles entre ces passages pluvieux ! Le vent soufflera assez fort, jusqu’à 60 km/h au littoral, et les températures un peu basses pour la saison avec 12°C à St-Hubert, 14°C dans le centre,15°C pour Virton ou Tournai et 16°C pour Bruxelles.