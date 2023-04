Météo : l'été 2023 sera t-il chaud ? Voici les prévisions pour juin, juillet et août

Chaleur en juillet

"L'anticyclone se décalerait vers l’ouest de la Méditerranée et devrait largement protéger la Belgique, apportant des conditions finalement calmes, sèches et ensoleillées. Au cours de ce mois de juillet 2023, nous aurions peu de pluie et d'orages en perspective avec une sécheresse assez marquée. Un mois qui s'annonce bien chaud également avec près de 2 degrés d’excédent et un risque de canicule non négligeable. Enfin, l'ensoleillement s'annonce plus élevé que la normale." ajoute Frederic Decker.