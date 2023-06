Il y a une explication à cette grosse différence, et c'est Caroline Dossogne, présentatrice météo à la RTBF, qui nous la donne : "Au littoral, on a de l'air qui nous vient du nord-est et qui vient de la mer du Nord. Actuellement, la mer là-bas est de 10-12 degrés, car la mer se réchauffe beaucoup moins vite que le continent. En revanche, à l'intérieur des terres, l'air nous vient plutôt de l'est, et s'est donc réchauffé en passant sur le continent."

Une différence qui devrait néanmoins s'amoindrir dans les prochains jours.