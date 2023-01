Météo : jusqu’à 10 cm de neige sur les hauteurs de l’Ardenne et beaucoup de pluie ailleurs ce lundi

L’arrivée d’une nouvelle dépression sur la Manche et sur le Benelux ce lundi va influencer notre temps par de copieuses pluies qui prendront un caractère hivernal sur le sud du sillon Sambre et Meuse. Le flux bascule au nord-ouest en altitude amenant une masse d’air plus froide polaire maritime ce qui va faire chuter considérablement les températures en cours de semaine.

Ce matin, un front perturbé est arrivé par la France en fin de nuit et va onduler durant une bonne partie de la matinée avant de retrouver une alternance de temps plus sec et de quelques averses vers 8-9 heures sur le centre. Le littoral restera sous les averses durant toute la matinée. Avec l’air plus froid, ces précipitations tomberont sous forme de neige au-dessus de 300-400 m d’altitude. Ailleurs, il s’agira de pluie. Sur ces régions où la pluie tomber, au nord du sillon Sambre et Meuse, on attend entre 5 et 15 l/m².

L'IRM émet toujours plusieurs avertissements pour la pluie et les conditions glissantes ce lundi.