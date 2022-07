Météo : journée de fête nationale légèrement arrosée par endroit

En ce jour de fête nationale, des averses et des pluies touchent le nord-ouest ce matin. Cette zone va se décaler au cours de la matinée d’ouest en est. Les pluies quitteront la Belgique vers midi.

Puis cet après-midi sur la partie sud-est, quelques averses résiduelles persisteront jusqu’à 17-18h. En dehors de ces averses, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Maxima : de 22 à 25° (peut-être jusqu’à 27 à Virton).

La nuit prochaine, le temps sera sec et il fera plus respirable avec 10-12° en Ardennes et 14-15° dans les grandes villes.

La journée de vendredi sera sèche et le temps sera clément avec de belles éclaircies près de la frontière française. Maxima 25-26° en moyenne.

On pourra avoir quelques passages orageux dans la nuit de vendredi à samedi sur les régions le long de la frontière française (Hainaut, Namur et province du Luxembourg).

Retour d’un temps calme le week-end. On attend de belles éclaircies pour samedi (26-27°).

Dimanche sera une journée très estivale avec un plein soleil toute la journée. Les maxima seront autour des 30°.