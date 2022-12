Météo hivernale : les vaches sont rentrées et cela va changer le goût de vos fromages (au lait cru)

Retour à l’étable pour les dernières vaches du pays qui paissaient encore en prairie. Les températures négatives sonnent le glas de la saison des pâturages. C’est plutôt rare que ce changement ait lieu si tard dans l’année. Pour certains fermiers, cela a permis de réaliser quelques économies bienvenues après la sécheresse de cet été.

Place désormais aux fourrages d’hiver dégustés à l’intérieur pour les vaches laitières : une nourriture qui a un impact sur le lait et les produits transformés comme le beurre et le fromage. Reportage dans deux exploitations agricoles à Gerpinnes et à Gozée.