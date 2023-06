Météo : hausse progressive des températures pour atteindre les 30 degrés dimanche

De l’air encore un peu plus chaud va nous arriver prochainement. En effet, vendredi, on pourrait atteindre les 27 degrés sur l’extrême sud du pays. Une goutte froide traversera la France. Cette poche d’air froid est située à plus de 5000 mètres d’altitude. Elle survient lorsque le Courant-Jet polaire se déforme et qu’une petite poche se détache et gagne nos latitudes. Ces petites poches provoquent souvent un temps perturbé avec quelques averses, mais elles génèrent aussi, parfois, des remontées d’air doux et plus humide en provenance de la Méditerranée.

D’un flux d’est nous passerons donc à un flux de sud, ces masses d’airs plus chaudes gagneront le pays, avec la possibilité d’un coup de tonnerre. Il fera donc plus lourd dès vendredi et tout le week-end prochain. Jusqu’à 30 degrés sont attendus dimanche !