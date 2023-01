Météo grise pour ce 1er jour de l’an

Ce matin le ciel est complètement gris avec quelques faibles pluies éparses qui se cantonneront principalement sur l’Ardenne. Le vent ne dépassera plus les 50 km/h et les maxima reculent mais restent très doux pour la saison en ce 1er jour de l’an avec 10° à St Hubert, 12° à Namur et Mons et 13° à Bruxelles.