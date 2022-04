Des pluies remonteront rapidement via la France ce matin, elles gagneront du terrain pour gagner la Gaume (8-9h) ainsi que les régions de Couvin, Namur et Spa (11h-12h). Il fera plus sec ailleurs mais le temps restera bien couvert partout. Le vent faiblira par rapport à la journée d’hier et on attend en fin de matinée 2-3°C pour les hauteurs, 5-6°C dans le centre et 7°C au littoral.