Météo fort chahutée ce lundi

Les averses seront donc fréquentes et cet après-midi, elles seront parfois séparées de quelques éclaircies. Il fera plus sec sur l’ouest du pays tandis que sur la Campine et la région liégeoise, les giboulées seront plus copieuses, grésil en plaine et neige fondante où neige sur le toit de la Belgique. Côté températures, cela donnera 0°C à Botrange, 2°C à St-Hubert et de 5 à 7°C sur le centre et l’ouest du pays.