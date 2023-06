Météo et communication : ce que le Débarquement de Normandie peut enseigner à la contre-offensive ukrainienne

Et l'effet de surprise ne se limite pas qu'à l'analyse météorologique. Au soir du 5 juin, les Allemands ont eu une dernière chance d’éventer le secret : Radio Londres diffuse à trois reprises à destination de la Résistance française les célèbres vers du poème de Paul Verlaine. "Les sanglots longs des violons de l'automne" avait été diffusé le 1er juin. Il mettait en état d’alerte la Résistance française : le débarquement était pour bientôt. Le deuxième vers du poème, diffusé le 5 juin "bercent mon cœur d’une langueur monotone" signifie qu’il faut passer à l’acte : saboter les infrastructures ferroviaires, les routes, les lignes téléphoniques pour désorganiser l’armée allemande et retarder l’arrivée des renforts. On imagine l’effervescence qui régna dans la nuit du 5 au 6 juin auprès de ces résistants qui attendaient ce moment depuis si longtemps. Le souci, c’est que le Renseignement allemand avait décodé le poème. Autrement dit, ils savent que la diffusion du poème de Verlaine signale l’arrivée prochaine des Alliés.

Les Allemands déclenchent alors l’alerte, mais dans... le Pas-de-Calais, pas en Normandie. Pourquoi ? Parce que les alertes se sont multipliées durant les dernières semaines, particulièrement en mai quand le temps était au beau fixe. Dès lors, quand on déclenche l’alerte à tout bout-de-champ et qu’il ne se passe rien, la lassitude s’installe dans l'esprit des défenseurs. Et certains généraux ne croient plus guère dans ces alertes à répétition. D’autant que si le poème de Verlaine annonce l’imminence du Débarquement, il ne dit pas où il aura lieu. Or, au sein de l’armée allemande, beaucoup croient qu’il aura lieu dans le Pas-de-Calais. L’arrivée des Alliés sur les côtes normandes au matin du 6 juin est donc pour eux une surprise totale.

La scène du film Le Jour le plus long la résume à merveille : au petit matin, le major Pluskat observe la mer avec ses jumelles et est estomaqué de voir une flotte immense pointer à l'horizon.