Météo estivale en perspective pour ce samedi

Le premier jour du mois d’août s’annonce encore variable, avec une alternance de nuages, d’éclaircies et un risque d’averses locales. Il fera un peu moins chaud et les maxima iront de 21 à 25°C.

Retour d’un temps sec et plus ensoleillé pour mardi. Le vent de sud-ouest sera sensible et les températures repartiront à la hausse avec de 22 à 31°C prévus l’après-midi.