Météo : est-ce qu’une abeille peut annoncer un bel été comme en 1966 ?

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en été 1966 avec ces images exclusives du journal télévisé. Est-ce que les abeilles peuvent prédire la météo qu’il fera durant l’été ?

Analyse très sérieuse de l’époque qui révèle dans l’interview qu’en étudiant le comportement et en observant de très près cet insecte volant, on peut déduire beaucoup de choses au niveau du temps.

De manière plus scientifique, sur une période de 6 semaines de bon temps, il faut 8 jours pour la fécondation de la future la Reine et 3 semaines pour obtenir la première abeille. Si la Reine a entrepris un tel travail, c’est qu’elle sait qu’elle pourra mener avec succès son opération.

On dit parfois qu’une hirondelle ne fait pas le printemps alors… Regardez et écoutez plutôt ce reportage !