Météo ensoleillée de ce week-end

Après une nuit tropicale, plus de 20 degrés toute la nuit, les nuages sont nombreux dans notre ciel avec quelques averses notamment sur le centre. En cours de matinée les nuages se dissiperont depuis le littoral. Le temps sera alors sec et ensoleillé. Les températures en milieu de matinée affichent 23 degrés à Virton, 24 à Namur, 25 à Bruxelles et 23 degrés à la mer.

Cet après-midi les dernières averses toucheront éventuellement le sud-est du royaume mais la tendance reste lumineuse avec davantage de soleil et des températures affichant 24 degrés à Saint-Hubert, 28 à Mons et 24 degrés à la côte.

Ce soir et cette nuit le temps sera très agréable avec du brouillard par endroits en fin de nuit. Les températures moins élevées que la nuit dernière ne dépasseront pas 15 degrés.

Pour demain dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps deviendra rapidement ensoleillé avec 21 à 23 degrés en milieu de matinée.

L’après-midi, beaucoup de soleil et un mercure agréable affichant 25 à 27 degrés sur l’est, 28 dans le centre et 23 degrés à la mer.