Météo encore supportable ce jeudi avant l’arrivée de la chaleur

La belle poussée d’air chaud depuis le sud de l’Europe fera que samedi sera la journée la plus chaude de cette semaine. Cela commencera déjà durant la nuit de vendredi à samedi, puisque les valeurs nocturnes auront du mal à passer en dessous de la barre des 20 °C. En matinée, les températures grimperont très rapidement entre 26 et 30 °C. L’après-midi, le mercure donnera des températures caniculaires. 32 °C sur les hauteurs, 34 °C entre Namur et Mons et jusqu’à 35 voire 36 °C sur le centre et le nord du pays. Le plus frais sera inévitable le long de la côte avec 28 °C sous un petit vent de nord-est.

Dimanche, la journée se passera encore sous un temps sec avant une dégradation pluvieuse abordera notre pays par la mer en soirée. En se décalant vers le centre puis l’est du pays, le risque orageux augmentera. Le temps sera encore bien chaud puisque les températures varieront entre 23 et 31 °C.

Pour le début de semaine prochaine, le temps sera plus instable la semaine prochaine avec de fréquentes averses parfois orageuses. Les températures baisseront pour retrouver des valeurs plus ou moins de saison.