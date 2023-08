Météo en Belgique : week-end pluvieux mais bientôt 30 °C sous le soleil

Ce samedi sera lumineux en tout début de journée et ensuite les nuages deviendront de plus en plus envahissants et les premières gouttes de pluies tomberont à la mi-journée sur les deux Flandres et ensuite personne n’échappera à la pluie. Les températures seront bien en dessous des normales de saison, pas plus de 16 °C à 20 °C.