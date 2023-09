Météo en Belgique : week-end doux et lumineux

Pour le dernier jour de septembre, samedi, la grisaille matinale sera bien présente surtout au sud du pays, mais elle pourrait aussi sévir ailleurs. On attend de nombreux nuages bas et localement des bancs de brouillard qui réduiront la visibilité. Sur le nord-ouest du pays, les éclaircies seront déjà bien généreuses.

Au fil des heures, ces éclaircies gagneront du terrain et l’après-midi sera lumineuse, ensoleillée et douce avec des maxima qui vont s'établir entre 16 et 20 °C.