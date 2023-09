Météo en Belgique : venteux et averses ce lundi après-midi

On poursuit sur l’accalmie mercredi avec des éclaircies un peu plus larges. Le vent, toujours modéré à assez fort s’orientera au sud et les maxima remonteront un peu par rapport à la veille : 19 à 23°C.

La zone de pluie suivante devrait traverser le pays d’ouest en est dans le courant de la journée de jeudi avec le retour d’un peu de fraîcheur : 17 à 19°C en toutes régions.

Vendredi, c’est un ciel de traîne qui s’active, autrement dit alternance d’éclaircies, de nuages et de quelques averses. Le vent restera assez fort de secteur sud-ouest et les températures seront de saison, mais cela nous paraîtra sans doute un peu frais : 14 à 18°C.

La première tendance pour le week-end, c’est une dernière averse résiduelle samedi et un temps plus sec dimanche avec 14 à 18°C samedi et 17 à 20°C dimanche.