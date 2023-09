Dimanche, après une matinée ensoleillée, le temps deviendra un peu plus nuageux dans le courant de l’après-midi annonçant une dégradation qui se fera par le nord-ouest du pays en soirée et durant la nuit suivante. Les orages et la pluie seront de retour en soirée mais la journée restera sèche pour les trois quarts de ce dimanche. Il fera chaud avec des températures qui seront estivales de l’ordre de 24°C sur les hauteurs et en bord de mer à 27°C sur le centre du territoire.

Pour le début de la semaine prochaine, le temps restera perturbé avec des averses qui se succéderont parfois ponctué d’un coup de tonnerre et des rafales de vent qui se renforceront ​​​​