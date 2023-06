Météo en Belgique : une matinée lumineuse, un après-midi chaud mais plus nuageux

Cet après-midi, les nuages seront plus nombreux avec un ciel un peu plus couvert, un risque d’averse sera même possible en fin de journée localement, surtout sur le nord-ouest et le long de la frontière française. Le vent sera faible et la chaleur toujours bien marquée avec 24°C à la côte, 25°C du côté de St Hubert, 27 à 29°C le long du Sillon Sambre et Meuse et jusqu’à 30°C dans le Limbourg.