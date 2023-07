Météo en Belgique : une matinée au sec avant le retour des averses parfois orageuses l’après-midi

Cet après-midi, de nouvelles averses arriveront de France et circuleront sur un axe Ouest-Est. Entre ces averses, qui ne tomberont pas partout, de belles périodes de soleil se manifesteront sous un mercure un peu trop frais pour la saison entre 15 et 16°C sur les reliefs et 20°C entre Mons et Gand en passant par Charleroi et jusqu’à 21°C à Hasselt. Encore pas mal de vent entre 40 et 60 km/h