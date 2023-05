Météo en Belgique : une journée douce et lumineuse au programme de ce dimanche

Cet après-midi pas de changement, on garde de la douceur, le soleil nous accompagnera tout au long de la journée malgré quelques nuages un petit peu plus nombreux au fil des heures, le temps devrait rester sec. Cependant, quelques gouttes seront possibles sur l’est du territoire ou dans le Hainaut. Températures douces et agréables avec 16°C à St Hubert, 17°C à Spa, 20°C à 21°C le long du Sillon Sambre et Meuse et pour la capitale et jusqu’à 22°C pour le Limbourg. Il fera plus frais au littoral, on ne dépassera pas les 14°C.