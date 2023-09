Météo en Belgique : une journée de transition, après la pluie, le beau temps

Cet après-midi, le soleil sera un peu plus généreux, on gardera ce ciel d’alternance entre passages nuageux et éclaircies, un faible risque d’averses pourrait toucher le sud du Sillon Sambre-et-Meuse mais ça restera très local. Températures plutôt agréables cet après-midi puisqu’on attend 21°C à la côte, 22°C pour Spa et St Hubert, 24°C tout le long du Sillon Sambre-et-Meuse et jusqu’à 25°C pour Mons ou encore Virton.