Météo en Belgique : une journée de fête nationale au sec le matin, plus perturbé cet après-midi

Des courants perturbés océaniques vont influencer notre temps pour ce vendredi ainsi que ces prochains jours. Une dépression va même se rapprocher de notre pays accentuant la fraîcheur et un temps perturbé.

En matinée, le ciel sera variable entre nuages et belles éclaircies. Les éclaircies seront plus généreuses sur le centre et le nord du pays tandis que sur la province du Luxembourg et sur l’est de Liège, les nuages seront majoritaires avec un risque de quelques gouttes de pluie. Possible de quelques gouttes aussi au littoral