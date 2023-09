Météo en Belgique : un week-end estival avant le retour de l’instabilité lundi

Dimanche, le voile d’altitude s’épaissira au fil des heures avec des nuages de moyenne altitude en supplément et pourquoi pas une ondée de-ci de-là. Les orages arrivent dans la nuit de dimanche à lundi et lundi aussi. À l’arrière des orages encore quelques averses mardi et le vent deviendra décoiffant pour le reste de la semaine. Mercredi sera plus sec avant une copieuse onde pluvieuse attendue jeudi et nous terminerons la semaine prochaine dans l’instabilité.