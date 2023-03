Météo en Belgique : un week-end en demi-teinte !

Dimanche : c’est le retour progressif d’un temps sec et ensoleillé par le Nord. En revanche forte baisse des températures avec un vent qui va virer au nord-est et des maxima attendus entre 5 et 10°C.

Le temps restera sec et lumineux lundi et mardi prochains. Attention au retour des gelées nocturnes et matinales, avec des minima qui oscilleront entre -3 et 1 degrés lundi et -1 et -3°C mardi !