Météo en Belgique : un vendredi très nuageux et humide en perspective

Demain, après une matinée sous un soleil généreux, des nuages plus joufflus se formeront l’après-midi et quelques averses pourraient encore tomber çà et là, essentiellement sur la moitié sud du pays. Elles pourraient d’ailleurs prendre un caractère orageux par endroits. A priori, il fera tout de même plus sec et lumineux sur la moitié nord du royaume. Les températures maximales seront agréables et atteindront 16 à 21°C. Il fera un rien plus frais au littoral avec pas plus de 15°C, à cause du vent de nord.