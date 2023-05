Météo en Belgique : un vendredi sous le soleil avec des éclaircies le matin et un voile de nuageux l’après-midi

En cours d’après-midi, un petit voile de nuage arrivera d’abord sur les régions de l’est avant de s’étendre aux provinces en seconde partie de journée. La couverture nuageuse sera un peu plus épaisse au sud du sillon Sambre et Meuse. L’ambiance restera tout de même lumineuse sous des températures douces et de saison. Il fera 15°C sur l’Ardenne et au littoral, 17°C en Gaume, et entre 18 et 19°C sur large partie centrale du pays. Le vent de nord-est restera en place.