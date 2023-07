Cet après-midi, on conservera un temps sec et ensoleillé avec la possibilité sur le centre et l’ouest voire en soirée sur les hauteurs du pays d’avoir quelques voiles d’altitudes qui pourront s’épaissir mais l’ambiance restera tout de même lumineuse ailleurs. Le mercure grimpera en flèche pour atteindre les 26°C sur les hauteurs, 27°C à Ostende, 28°C à Charleroi et entre 29 et 30°C partout ailleurs.