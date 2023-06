Météo en Belgique : un vendredi sous le soleil avant d’entamer un chaud week-end devenant plus instable

Dimanche, marquera le retour des orages qui arriveront en cours d’après-midi. Après une matinée sèche et variable côté ciel, les nuages envahiront le pays. L’atmosphère deviendra lourde en seconde partie de journée et des averses à caractère orageuses remonteront de France en fin de journée. Ces orages, qui seront plus marqués sur l’ouest, quitteront le pays par le nord dans la nuit de dimanche à lundi. On retrouvera ensuite un temps plus sec. Petit pic de chaleur avec des maxima entre 26 et 32°C.

Pour le début de la semaine prochaine, le temps restera perturbé suite à une dépression qui va s’engouffrer entre les îles Britanniques et la France. Cela provoquera de l’instabilité avec des averses accompagnées d’un coup de tonnerre et d’orage.