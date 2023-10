Météo en Belgique : un vendredi lumineux et très doux perspective

Cet après-midi, le soleil s’imposera largement parmi les voiles nuageux, qui deviendront progressivement moins épais. De l’air chaud reviendra sur notre pays et on prévoit de 15 à 17°C pour les maxima en Haute Belgique, 19°C près du bord de mer, 20°C à Virton et le long du sillon Sambre-et-Meuse, 21°C du côté de Bruxelles et la Campine, et jusqu’à 22°C dans le Tournaisis.