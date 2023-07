Ce soir et cette nuit, les dernières averses se produiront entre le Hainaut, la capitale et la Campine, s’estompant assez vite dès 21-22 heures. Retour au sec se généralisant ensuite sous un ciel assez étoilé. Le vent sera plus modéré dans une ambiance un peu plus fraîche sous de températures comprises entre 11 et 15°C.