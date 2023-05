Le soleil sera à nouveau généreux ce dimanche avec quelques nuages d’altitudes accompagnés de quelques cumulus au sud du sillon Sambre-et-Meuse.

Un peu plus de vent lundi sous le soleil, des rafales de 40 km/h à l’intérieur des terres et pourquoi pas 60 ou 70 km/h en bord de mer.

Mardi, le vent restera plus sensible comme la veille et nous dépasserons à nouveau les 20 °C de Liège à Bruxelles.

Ensuite, le vent devrait s’orienter à l’Est, ce qui fera grimper les températures à 25 °C sur le centre mercredi et jeudi et pourquoi pas 28 °C à l’ombre vendredi.