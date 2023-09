Météo en Belgique : un temps généralement sec mais un peu frais pour la saison

Ce samedi matin le temps devrait rester généralement sec mais avec pas mal de grisailles surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Après dissipation des brumes matinale, le ciel pourra devenir un peu plus variable en seconde partie de matinée mais on devrait conserver un temps sec et un soleil un peu plus imposant. Températures plutôt fraîches ce matin, actuellement de 7 à 10 °C pour atteindre 11 à 14°C d’ici la fin de matinée.