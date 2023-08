C'est une journée automnale qui nous attend avec un ciel qui se couvrira assez rapidement dès le matin par l’ouest.

Ce matin, quelques petites éclaircies seront possibles sur l'est du pays après la dissipation des brouillards locaux. On attend de 8 à 14° (10° à Namur, Charleroi et Couvin, 11° à Liège et Hasselt, 12° à Gand et 14 à Ostende).