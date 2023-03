Météo en Belgique : Un samedi plutôt frais mais lumineux

Cet après-midi, le voile nuageux aura tendance à s’épaissir de plus en plus au fil des heures et le ciel se couvrira même franchement le long de la frontière Française, quelques gouttes ne sont pas à exclure en fin de journée. On aura un vent faible. Côté températures il fera assez frais avec 3°C attendus à St Hubert, 4°C du côté de Spa et Virton, 6°C le long du Sillon Sambre-et-Meuse et jusqu’à 7°C au littoral.