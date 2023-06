Météo en Belgique : un peu de grisaille, du soleil avant le retour des averses orageuses l’après-midi sur l’est

Alors que l’anticyclone reste bloqué depuis plusieurs semaines, une goutte froide d’altitude passera par notre pays déstabilisant un peu l’atmosphère. Cela favorisera le développement orageux sur les régions du sud. Le temps deviendra plus calme à partir de vendredi et marquera le retour d’un temps plus sec et de la chaleur.

Ce matin, quelques champs de nuages peuvent faire leur apparition le long du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, le ciel est plutôt dégagé. Dans le courant de la matinée, les nuages vont se dissiper pour laisser place à un ciel bleu azur.