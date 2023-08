Météo en Belgique : un mercredi venteux, très nuageux et humide en perspective

Après le passage de cette zone de pluie, le temps devrait devenir plus instable l’après-midi avec des averses, orageuses par endroits, toujours accompagnées de fortes rafales de vent, jusqu’à 70 voire 80 km/h, notamment sur le relief et à la côte. Au niveau des cumuls de pluie, on devrait atteindre 15 à 20 litres d’eau par m² d’ici la fin de la journée. Et on attend même jusqu’à 40 litres très localement. Les températures maximales seront en légère hausse par rapport à hier et atteindront 18 à 19°C entre Saint-Hubert et les Hautes Fagnes, 20°C près du bord de mer et 22 à 23°C dans les autres régions.