Météo en Belgique : un mercredi souvent au sec avec de belles éclaircies

Le temps sera plus changeant l’après-midi avec un risque d’averses au sud d’un axe passant par Charleroi, Namur et Hasselt, tandis qu’ailleurs le temps devrait rester sec. Le ciel se chargera un peu plus en nuages mais on attend de belles éclaircies entre les passages nuageux. Les maxima plafonneront entre 17 et 19°C de Saint-Hubert jusqu’à Spa, 19°C prévus à Virton, 20°C pour Charleroi et la côte, 21°C du côté de Namur et Liège, et 22°C pour Tournai, Bruxelles et la Campine.