Météo en Belgique : un mercredi lumineux et respirable

Vendredi s'annonce plus sec et plus chaud, avec de larges éclaircies qui se développeront. Les températures maximales grimperont pour atteindre 27°C.

Cependant, samedi, une vague orageuse potentiellement assez forte suivra rapidement cette période de chaleur.

Dimanche, le ciel deviendra plus variable avec quelques averses éparses et une légère baisse des températures fera surement des heureux.