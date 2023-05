Météo en Belgique : un mardi plutôt agréable et ensoleillé

Ce matin, c’est à nouveau le soleil qui donnera le ton et qui sera bien présent sur l’ensemble des régions. On attend tout au plus quelques voiles au sud-du Sillon en tout début de matinée, puis quelques nuages viendront s’installer du côté de la Campine. On attend, d’ici la fin de la matinée, 13-14°C sur le centre et le nord du pays et jusqu’à 16°C pour Virton.

Durant l’après-midi, les nuages bas gagneront un peu de terrain mais ne gagneront le nord de Bruxelles qu’en début de soirée, le soleil brillera donc sur une bonne partie du territoire ce mardi. Le vent restera bien sensible et modèrera un peu les températures : 15°C pour la côte, 18 à 20°C pour Bruxelles, le Hainaut ou Liège, 21°C du côté d’Arlon.