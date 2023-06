Météo en Belgique : un lundi souvent ensoleillé malgré les passages nuageux

Les nuages seront majoritaires mercredi et on pourrait voir tomber quelques averses sur la moitié ouest du pays. Les maxima seront stationnaires et on attend de 19 à 22°C pour les maxima, le tout sous un vent sensible de secteur ouest.

Jeudi, on attend le passage d’une perturbation avec un ciel très nuageux et de fréquentes averses, parfois à caractère orageux très localement. Le vent sera sensible et les températures iront de 20 à 24°C l’après-midi.