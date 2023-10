Météo en Belgique : un lundi sous un ciel variable entre des nuages et de timides éclaircies

Mercredi, sera la journée la plus belle de la semaine avec beaucoup de soleil et des conditions météo qui seront bien anticycloniques avant une dégradation annoncée pour jeudi. Avant ça, les maxima continueront d’être bien trop élevés entre 20 et 24°C.

Jeudi, une perturbation pluvieuse qui ondulera durant toute la journée sur le pays apportera des averses et une chute du mercure. Pas plus de 16 à 19°C au meilleur de la journée.

Le soleil fera déjà son retour vendredi.