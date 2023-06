Météo en Belgique : un lundi sous le soleil et la chaleur

La chaleur s’installera rapidement ce matin et nous dépasserons déjà les 20°C d’ici la fin de matinée avec des valeurs comprises entre 22°C à la côte et 26°C dans le centre. Concernant la couleur du ciel, ce sera tout bleu et le soleil sera omniprésent. Ce sera légèrement voilé par moments, notamment le long de la frontière française et en Campine.