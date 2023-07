Météo en Belgique : un lundi sous la grisaille, la pluie et le vent

Ce matin, le ciel sera gris au-dessus de toutes les régions et de faibles pluies seront possibles çà et là. Le vent soufflera assez fort avec des rafales de 40 à 50 km/h à l’intérieur des terres et de 60 km/h en bord de mer. Les températures s’établiront entre 14 et 18°C des hauteurs vers le centre du pays d’ici la fin de matinée.